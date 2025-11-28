 Aller au contenu principal
Hong Kong-Opérations de secours terminées après l'incendie, au moins 128 morts
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 08:21

Les opérations de secours sont terminées à Hong Kong après l'incendie de plusieurs tours d'habitation et le bilan du sinistre est d'au moins 128 morts, 79 blessés et environ 200 disparus, a annoncé vendredi le chef de la sécurité de la ville, Chris Tang.

(Donny Kwok, Anne Marie Roantree, version française Bertrand Boucey)

