Hong Kong-Le Parlement entame le vote du texte sur l'hymne chinois

HONG KONG, 4 juin (Reuters) - Le vote du projet de loi controversé criminalisant l'outrage à l'hymne national chinois a commencé jeudi au Conseil législatif de Hong Kong, dans un contexte d'inquiétudes croissantes sur la volonté de mainmise de Pékin sur le territoire semi-autonome. Des militants pro-démocratie se sont rassemblés devant le siège du Parlement local en signe de protestation. Ce texte, dont le vote définitif est attendu dans la journée, prévoit que "toutes les personnes et organisations" doivent respecter et honorer l'hymne national chinois, et le jouer ou le chanter dans des "occasions appropriées". Les contrevenants risquent des peines allant jusqu'à trois ans de prison ainsi que des amendes dont le montant pourrait atteindre 50.000 dollars de Hong Kong (près de 5.800 euros). Faisant une entorse à leur traditionnelle neutralité politique, les banques HSBC HSBA.L et Standard Chartered STAN.L ont apporté leur soutien à ce projet de loi mercredi. Après avoir été freinées par la crise sanitaire liée au coronavirus, les manifestations pro-démocratie ont repris dans l'ancienne colonie britannique dans le sillage de la présentation par la Chine d'un projet de loi de sécurité nationale destiné à lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. Les habitants de Hong Kong s'inquiètent de voir Pékin limiter les libertés et l'autonomie de ce territoire, l'un des principaux pôles financiers du monde. Ce vote intervient alors que les habitants s'apprêtent à rendre hommage aux victimes de la répression meurtrière du mouvement démocrate de Tiananmen, le 4 juin 1989 à Pékin en allumant des bougies partout à travers la ville. (Clare Jim, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

