Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-La police arrête quatre personnes dans le cadre de la loi sécuritaire Reuters • 30/07/2020 à 01:56









HONG KONG, 30 juillet (Reuters) - La police de Hong Kong a annoncé mercredi avoir procédé à l'arrestation de quatre personnes, âgées de 16 à 21 ans, pour des violations présumées à la nouvelle loi de sécurité nationale, les premières détentions sans lien avec les manifestations antigouvernementales depuis l'adoption de la loi. Durant une conférence de presse tenue en fin de soirée, un porte-parole de la police a indiqué que trois hommes et une femme, tous étudiants, étaient suspectés de faire partie d'un groupe en ligne promettant d'utiliser tous les moyens possibles pour se battre pour l'indépendance de Hong Kong. La Chine a imposé il y a un mois dans l'ancienne colonie britannique cette nouvelle loi, contestée, pour punir ce qu'elle décrit vaguement comme la subversion, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères - des crimes passibles d'une peine de prison à perpétuité. Plusieurs puissances occidentales, dirigeants d'entreprises et groupes d'activistes ont dénoncé cette loi comme une nouvelle mesure de Pékin pour resserrer son emprise sur Hong Kong. La Chine considère la loi cruciale pour ramener la stabilité dans la région administrative spéciale après les manifestations parfois violentes de l'an dernier. Dans une publication sur Facebook, le parti Initiative Indépendance a déclaré que quatre anciens membres de Studentlocalism, formation pro-indépendance qui a été démantelée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, avaient été arrêtés pour des violations présumés aux articles 20 et 21 du texte - qui concernent notamment l'incitation à la sécession. Une libération sous caution leur a été refusée. (Carol Mang, Yanni Chow et Jessie Pang; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.