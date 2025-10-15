Honeywell voit des améliorations dans la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale pour l'électronique destinée aux avions

La production d'électronique pour l'aviation est un point positif dans la chaîne d'approvisionnement aérospatiale, alors que la fabrication de certaines pièces reste difficile, a déclaré à Reuters un cadre supérieur du fournisseur Honeywell HON.O .

Si l'accès à certains produits tels que les pièces moulées et forgées utilisées pour la fabrication des moteurs reste difficile, Honeywell et d'autres grands fournisseurs de l'aérospatiale ont signalé ces derniers mois des signes d'amélioration dans la chaîne d'approvisionnement.

Honeywell fournit des produits tels que des systèmes avioniques et de contrôle de vol à Boeing BA.N , Airbus

AIR.PA et au constructeur d'avions chinois COMAC, ainsi que des groupes électrogènes au sol aux compagnies aériennes.

Mais les pénuries de main-d'œuvre et de matériaux tels que l'aluminium, l'acier et les superalliages continuent de peser sur l'industrie aérospatiale, les compagnies aériennes devant faire face à plus de 11 milliards de dollars de coûts supplémentaires en raison de diverses perturbations des fournisseurs cette année, a déclaré lundi l'Association internationale du transport aérien (IATA). .

Ben Driggs, directeur commercial et stratégique de Honeywell Aerospace, a déclaré dans une interview vendredi que les produits tels que l'avionique et les équipements de navigation étaient les domaines les plus améliorés de la chaîne d'approvisionnement, car ils dépendaient moins de la disponibilité des matières premières.

"L'avionique, la navigation, les communications par satellite sont les domaines dans lesquels nous avons constaté le plus d'améliorations", a déclaré M. Driggs.

"Les contraintes liées aux matières premières sont moindres", a-t-il ajouté, sans révéler le nom d'un matériau en particulier.

La chaîne d'approvisionnement a eu du mal à répondre à la croissance des trois segments du marché aérospatial: le transport aérien commercial, l'aviation d'affaires et la défense.

M. Driggs a indiqué que d'autres parties de la chaîne d'approvisionnement, notamment les moteurs de jets privés, s'amélioraient également, mais pas autant que l'électronique.

Willie Walsh, directeur général de l'IATA, s'est interrogé sur l'influence qu'exercent les grands fournisseurs sur les prix des pièces, soulignant l'écart entre les marges d'exploitation des compagnies aériennes, prévues à 6,7 % cette année, et les marges de certains fabricants de moteurs et fournisseurs, qui se situent dans une fourchette de 20 %.

La division aérospatiale de Honeywell a enregistré une marge de 25,5 % au deuxième trimestre.

M. Driggs a refusé de commenter les marges, mais a déclaré qu'il était important que les fournisseurs soutiennent les compagnies aériennes.

Sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management, Honeywell a annoncé en février son intention de se scinder en trois sociétés indépendantes, y compris une scission de son activité aérospatiale.