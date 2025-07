Honeywell va évaluer des alternatives stratégiques pour deux de ses activités

(AOF) - Dans le cadre d’une évaluation de son portefeuille lancée en 2024, Honeywell poursuit la simplification et l’optimisation de ses activités et va évaluer des alternatives stratégiques pour deux activités : Productivity Solutions and Services (PSS) et Warehouse and Workflow Businesses (WWS). La première est dédiée à l’accélération de la transformation numérique grâce au matériel, aux logiciels et à l’automatisation connectés, tandis que la seconde s’occupe de solutions d’entreposage et de flux du travail.

Honeywell cherche ainsi à simplifier son portefeuille afin d'accélérer la création de valeur avant sa scission qui devrait être finalisée au second semestre.

