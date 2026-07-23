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Honeywell Technologies revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 dans ses premiers résultats financiers post-scission
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 16:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 dans ses premiers résultats en tant qu'entreprise autonome.

* Le secteur de l'automatisation des bâtiments est le moteur de la croissance, soutenu par la demande dans les centres de données, le secteur de la santé et l'hôtellerie.

* Prévoit un second semestre plus solide, les commandes liées au GNL stimulant les perspectives du secteur de l'automatisation.

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, ajout de détails sur l'activité par segment aux paragraphes 3 à 5, commentaire du directeur général issu de la conférence téléphonique au paragraphe 6) par Aatreyee Dasgupta

Honeywell Technologies HON.O a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2026, grâce à une demande soutenue pour ses produits d'automatisation industrielle et des bâtiments, alors même que son bénéfice trimestriel n'a pas répondu aux attentes des analystes.

L’action de la société, qui a publié ses premiers résultats en tantqu’entité autonome après la scission en trois entitésd’Honeywell, a progressé de plus de 5 % en début de séance.

La demande a été tirée par la division Automatisation des bâtiments d’Honeywell, où le chiffre d’affaires organique a progressé de 9 % et les commandes de 13 %, portées par une croissance à deux chiffres dans les secteurs des centres de données, de la santé et de l’hôtellerie, s’inscrivant dans le cadre d’une expansion plus large vers des domaines à forte croissance, notamment les semi-conducteurs et les infrastructures de réseau électrique.

Le chiffre d’affaires de la division « Industrial Automation » a progressé de 4 % en croissance organique et les commandes ont grimpé de 10 %, soutenues par une forte demande de produits de détection et de mesure industrielle.

Alors que le chiffre d’affaires de la division « Process Automation & Technology » a reculé de 1 %, les commandes ont bondi de 24 % grâce à une forte demande dans les secteurs du GNL et du traitement du gaz.

Le directeur général, Vimal Kapur, a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que les commandes de l’activité de technologies de procédés de la société au Moyen-Orient avaient augmenté de plus de 50 % au cours du trimestre grâce à des projets de rénovation, et a prévu un « tournant marqué » dans la croissance de l’activité Automatisation et technologies des procédés à partir du troisième trimestre.

Le bénéfice ajusté du trimestre a progressé de 10 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 4,52 dollars par action, contre une estimation des analystes de 4,81 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 8,05 et 8,35 dollars, contre une prévision de 7,90 à 8,30 dollars le mois dernier.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 19,8 et 20,0 milliards de dollars et sur une croissance organique de son chiffre d’affaires de 3 % à 4 %.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 4 % pour s'établir à 9,72 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 9,51 milliards de dollars.

Honeywell Technologies est la branche dédiée à l'automatisation issue d'une scission en trois entités achevée cette année, après la scission d'Honeywell Aerospace HONA.O en juin et la scission de l'activité matériaux avancés sous le nom de Solstice Advanced Materials SOLS.O .

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HONEYWELL AEROSP
204,0700 USD NASDAQ +4,19%
HONEYWELL TECH
243,1500 USD NASDAQ -1,27%
SOLSTICE ADVA
60,5400 USD NASDAQ -0,56%
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