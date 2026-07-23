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Honeywell Technologies relève ses prévisions après un 2e trimestre solide
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 16:37
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Honeywell Technologies a dévoilé jeudi un bénéfice supérieur aux attentes au titre du 2ème trimestre grâce à la vigueur de ses métiers en lien avec l'automatisation de la maintenance des bâtiments et relevé dans la foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Le groupe industriel américain, qui a finalisé le mois dernier sa séparation de sa division aérospatiale, qui représentait jusqu'ici le plus gros de ses activités, a rehaussé sa prévision de bénéfice par action (BPA) pour 2026 dans une fourchette allant de 8,05 dollars à 8,35 dollars, contre 7,90-8,30 dollars auparavant.

Il dit également tabler désormais sur une croissance organique de 3% à 4% de son chiffre d'affaires annuel, contre une prévision antérieure de 2% à 3%.

Sur son 2ème trimestre, le groupe basé à Charlotte (Caroline du Nord) a vu ses ventes grimper à 9,7 MdsUSD, soit une hausse de 4% en données publiées comme en organique.

Sa branche de technologies d'automatisation pour les immeubles a notamment enregistré une croissance interne de 9%, portée par les systèmes de protection contre les incendies. Les prises de commandes de l'entité ont quant à elles grimpé de 13% sous l'effet de la forte demande en provenance des secteurs des centres de données et de l'hôtellerie.

Le bénéfice net est ressorti en hausse de 5% à 2,24 MdsUSD, contre 2,13 MdsUSD un an plus tôt.

L'action du groupe, dont les services s'étendent de l'automatisation des chaînes d'approvisionnement en passant par la cybersécurité, grimpait de 6,7% à plus de 248,5 dollars dans les premiers échanges à Wall Street, signant de loin la plus forte hausse du Dow Jones.

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