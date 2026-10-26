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Honeywell Technologies lance une nouvelle plateforme d'IA dans la raffinerie de Dangote au Nigeria
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 13:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Rediffusion pour ajouter une modification concernant le RIC de la société Honeywell)

Honeywell Technologies HON.O a annoncé lundi le lancement d’une nouvelle plateforme d’IA industrielle, « Forge Plant Cognition », à la raffinerie Dangote au Nigeria afin d’améliorer la productivité de l’usine.

* Cette plateforme, déployée à la raffinerie Dangote de Lekki à Lagos, s’appuiera sur les capacités de NVIDIA

NVDA.O et de Dell Technologies DELL.N afin d’accroître la productivité et la rentabilité dans des environnements industriels complexes, selon un communiqué.

* Honeywell aide déjà la raffinerie à plus que doubler sa capacité nominale, qui passera de 650.000 millions de barils par jour (bpd) à 1,4 million de bpd d’ici 2028

* Sur la base de données préliminaires et sans garantie, Honeywell a déclaré que sa plateforme d’IA pourrait générer des gains opérationnels de plus de 29 cents par baril à Lekki, soit environ 60 millions de dollars par an de bénéfices bruts à pleine capacité de production

* Honeywell a également été sélectionné pour aider Dangote à construire une nouvelle méga-raffinerie dans le comté de Lamu, au Kenya

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