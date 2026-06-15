Honeywell surpasse l'indice Dow Jones et s'apprête à enregistrer une troisième journée de hausse consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** L'action HoneywellInternational HON.O a progressé de 4,3 % lundi, figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice Dow Jones .DJI et s'apprêtant à enregistrer une troisième journée consécutive de hausse après sa réunion avec les investisseurs jeudi et après avoir annoncé lundi l'approbation générale de la scission de son activité aérospatiale

** L'action Honeywell s'établit à 229,887 $ et s'apprête à enregistrer une hausse de près de 12 % sur trois jours

** Le Dow Jones a progressé de 1,2 % sur la journée et s'apprête à enregistrer une hausse de près de 4 % sur trois jours

** L'analyste de Bank of America, Andrew Obin, a écrit lundi que la société avait fixé une « barre relativement basse et une trajectoire crédible » lors de sa journée des investisseurs

** M. Obin a maintenu sa note « sous-performante », invoquant le « besoin de réinvestissement » dans le secteur aérospatial et un objectif de cours de 205 $ pour l'action

** Mais M. Obin a écrit que HON « se positionne comme une entreprise leader spécialisée dans l'automatisation », citant la scission prévue de son activité aérospatiale le 29 juin

** Depuis le début de l'année, l'action HON a progressé de près de 18 %, contre une hausse de près de 8 % pour le Dow

** Le cours cible médian pour HON est de 240 $ selon LSEG, qui recense 30 notations d'analystes: 3 « achat fort », 15 « achat », 11 « conserver », 1 « vendre »