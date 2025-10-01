 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 550,85
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Honeywell se débarrasse de ses obligations liées à l'amiante pour augmenter ses flux de trésorerie
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 23:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honeywell HON.O a déclaré mercredi qu'elle avait cédé toutes ses obligations liées à l'amiante de Bendix, ainsi que certaines de ses obligations amiante non issues de Bendix, à la plateforme d'acquisition d'obligations d'entreprise Delticus.

La société rationalise ses opérations, avec un plan de scission en trois sociétés cotées indépendantes qui devrait être achevé d'ici l'année prochaine.

Honeywell a hérité de passifs et de procès liés à l'amiante à la suite de l'acquisition de North American Refractories Company (NARCO) et de Bendix Friction Materials.

Les réclamations et les poursuites concernaient des maladies liées à l'amiante provenant des produits fabriqués par NARCO et Bendix.

Bendix, qui fabriquait des garnitures de freins automobiles contenant de l'amiante, appartenait auparavant à Honeywell et a été vendue en 2014.

Alors qu'Honeywell a créé le fonds d'indemnisation avec NARCO pour résoudre des milliards de dollars de demandes d'indemnisation liées à l'amiante, elle est restée responsable de nombreuses demandes d'indemnisation liées à Bendix.

Honeywell et Delticus ont apporté environ 1,68 milliard de dollars en espèces, ainsi que certains actifs d'assurance liés à ces responsabilités héritées de l'amiante, à la structure nouvellement établie, a déclaré Honeywell mercredi.

Pour financer la transaction, Honeywell a déclaré avoir utilisé une partie des quelque 1,6 milliard de dollars en espèces reçus du fabricant de produits de détection et de contrôle Resideo Technologies REZI.N dans le cadre des obligations monétaires découlant d'un accord d'indemnisation de 2018 en rapport avec la scission de Resideo d'Honeywell.

La cession du passif est estimée à une perte ponctuelle après impôt d'environ 115 millions de dollars, et devrait améliorer le flux de trésorerie disponible annuel de plus de 100 millions de dollars au cours des prochaines années, Delticus assumant l'entière responsabilité de l'administration et de la résolution de toutes les réclamations liées à l'amiante.

Valeurs associées

HONEYWELL INTL
210,1800 USD NASDAQ -0,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street termine en hausse malgré le rapport ADP et le "shutdown"
    Wall Street termine en hausse malgré le rapport ADP et le "shutdown"
    information fournie par Reuters 01.10.2025 23:16 

    par Sinéad Carew et Niket Nishant La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée notamment par le secteur de la santé malgré la publication d'une enquête faisant état d'une destruction surprise des emplois aux Etats-Unis et l'incertitude qui règne au lendemain ... Lire la suite

  • Senny Mayulu (N24) marque le but du Paris SG mercredi soir à Barcelone en Ligue des champions. ( AFP / Josep LAGO )
    Ligue des champions: le PSG marque son territoire à Barcelone
    information fournie par AFP 01.10.2025 23:02 

    En champion d'Europe, le Paris SG est allé gagner sur la pelouse du FC Barcelone mercredi (2-1) pour la deuxième journée de Ligue des champions, marquant les esprits dans ce match très attendu. Dans le duel de deux des équipes les plus séduisantes d'Europe, qui ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street en hausse, soutenue par la Fed
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:43 

    La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed), les investisseurs se montrant également optimistes quant à l'indépendance politique de l'institution. Le Dow Jones (+0,09% à ... Lire la suite

  • Des manifestants malgaches à Antsiranana brandissent le drapeau national et une banderole appelant le président Andry Rajoelina à partir, à Antananarivo le 1er octobre 2025 ( AFP / FITA )
    Madagascar: réunion au palais présidentiel après sept jours de manifestations
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:30 

    De nouvelles manifestations de la jeunesse malgache se sont déroulées mercredi dans plusieurs villes de Madagascar pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina, après déjà une semaine de rassemblements et un appel désormais à la grève générale. Mercredi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank