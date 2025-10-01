Honeywell se débarrasse de ses obligations liées à l'amiante pour augmenter ses flux de trésorerie

Honeywell HON.O a déclaré mercredi qu'elle avait cédé toutes ses obligations liées à l'amiante de Bendix, ainsi que certaines de ses obligations amiante non issues de Bendix, à la plateforme d'acquisition d'obligations d'entreprise Delticus.

La société rationalise ses opérations, avec un plan de scission en trois sociétés cotées indépendantes qui devrait être achevé d'ici l'année prochaine.

Honeywell a hérité de passifs et de procès liés à l'amiante à la suite de l'acquisition de North American Refractories Company (NARCO) et de Bendix Friction Materials.

Les réclamations et les poursuites concernaient des maladies liées à l'amiante provenant des produits fabriqués par NARCO et Bendix.

Bendix, qui fabriquait des garnitures de freins automobiles contenant de l'amiante, appartenait auparavant à Honeywell et a été vendue en 2014.

Alors qu'Honeywell a créé le fonds d'indemnisation avec NARCO pour résoudre des milliards de dollars de demandes d'indemnisation liées à l'amiante, elle est restée responsable de nombreuses demandes d'indemnisation liées à Bendix.

Honeywell et Delticus ont apporté environ 1,68 milliard de dollars en espèces, ainsi que certains actifs d'assurance liés à ces responsabilités héritées de l'amiante, à la structure nouvellement établie, a déclaré Honeywell mercredi.

Pour financer la transaction, Honeywell a déclaré avoir utilisé une partie des quelque 1,6 milliard de dollars en espèces reçus du fabricant de produits de détection et de contrôle Resideo Technologies REZI.N dans le cadre des obligations monétaires découlant d'un accord d'indemnisation de 2018 en rapport avec la scission de Resideo d'Honeywell.

La cession du passif est estimée à une perte ponctuelle après impôt d'environ 115 millions de dollars, et devrait améliorer le flux de trésorerie disponible annuel de plus de 100 millions de dollars au cours des prochaines années, Delticus assumant l'entière responsabilité de l'administration et de la résolution de toutes les réclamations liées à l'amiante.