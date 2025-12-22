Honeywell prévoit une charge de 470 millions de dollars à la suite du règlement de l'affaire Flexjet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honeywell HON.O a déclaré lundi qu'il s'attendait à enregistrer une charge exceptionnelle d'environ 470 millions de dollars au quatrième trimestre liée à un règlement potentiel d'un litige lié à Flexjet, ce qui a entraîné une baisse de 1,3 % de ses actions dans les échanges de pré-marché.

La société d'aviation privée Flexjet a intenté un procès à Honeywell en mars 2023, alléguant que Honeywell n'avait pas respecté un contrat de services de maintenance de moteurs d'avion.

Flexjet a demandé des dommages-intérêts forfaitaires liés aux retards de réparation des moteurs et a déclaré que les dommages-intérêts continuent à s'accumuler chaque mois pour les moteurs en attente de réparation.

Honeywell a également mis à jour ses perspectives pour l'ensemble de l'année, car elle prévoit de déclarer son unité Advanced Materials en tant qu'activités abandonnées à partir du quatrième trimestre 2025, suite à la scission réussie de Solstice Advanced Materials.

Le conglomérat industriel prévoit désormais un bénéfice ajusté pour l'année entre 9,70 et 9,80 dollars par action, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 10,60 à 10,70 dollars par action.