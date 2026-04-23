Honeywell prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre en raison des perturbations au Moyen-Orient

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(Remaniement de l'amorce, ajout des mouvements d'actions dans le paragraphe 2, ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Honeywell HON.O aprévu jeudiun chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, les perturbations causées par la guerre américano-israélienne contre l'Iran ayant pesé sur les activités du géant de l'industrie.

Les actions du conglomérat industriel basé à Charlotte, en Caroline du Nord, ont chuté de 7,6 % dans les échanges avant bourse.

Le conflit en cours au Moyen-Orient a intensifié les pressions inflationnistes dans l'industrie manufacturière américaine, entraînant une hausse des coûts des matières premières et de l'énergie tout en perturbant la logistique.

Le mois dernier, Honeywell a averti que les retards dans les livraisons au Moyen-Orient pourraient reporter certains revenus du premier trimestre sur des périodes ultérieures, même si la demande restait stable.

L'entreprise s'attend maintenant à ce que les ventes du deuxième trimestre se situent entre 9,4 et 9,6 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation consensuelle de 9,73 milliards de dollars compilée par LSEG.

Le conflit au Moyen-Orient a affecté le segment Process Automation and Technology de Honeywell, avec une baisse de l'activité du marché secondaire et un allongement des délais de livraison.

Cependant, la société a déclaré que les gains de prix et l'élimination accélérée des coûts échoués liés à la scission prévue de son activité aérospatiale ont plus que compensé les pressions inflationnistes.

Pour le trimestre clos le 31 mars, les ventes totales ont augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,14 milliards de dollars, mais sont restées inférieures aux estimations des analystes qui tablaient sur 9,31 milliards de dollars.

La société se prépare à la scission de son grand conglomérat en trois sociétés indépendantes axées sur l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés , et a procédé à plusieurs cessions afin de rationaliser ses activités avant la séparation.

Jeudi, Honeywell a annoncé la vente de son activité Warehouse and Workflow Solutions (WWS) à American Industrial Partners dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.

Honeywell prévoit maintenant que la scission de Honeywell Aerospace sera achevée le 29 juin 2026.

L'augmentation des coûts liés à la scission ainsi que les dépenses liées au litige Flexjet ont entraîné une baisse de 71 % du flux de trésorerie disponible au cours du trimestre, qui s'élève à 56 millions de dollars.

Le bénéfice trimestriel a également chuté de 35 % en raison de l'augmentation des coûts de restructuration, pour s'établir à 1,29 $ par action. Sur une base ajustée, le bénéfice a augmenté de 11 % pour atteindre 2,45 $ par action et a dépassé les estimations de 2,32 $.