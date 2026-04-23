Honeywell prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations ; les actions sont en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de Honeywell HON.O ont baissé de 7,7 % à environ 203 $ avant le marché

** La société a déclaré avoir subi une baisse de 100 millions de dollars de son flux de trésorerie disponible, principalement en raison du calendrier de recouvrement, en partie à cause du conflit au Moyen-Orient

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 38,8 à 39,8 milliards de dollars en 2026, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes (39,55 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** L'unité d'automatisation des processus et de technologie a connu un ralentissement général de l'activité au Moyen-Orient en raison du conflit

** Le bénéfice par action ajusté du 1er trimestre s'élève à 2,45 dollars, contre 2,32 dollars estimés par les analystes

** Chiffre d'affaires trimestriel de 9,14 milliards de dollars par rapport aux estimations de 9,31 milliards de dollars

** A la dernière clôture, HON a augmenté d'environ 12,8 % depuis le début de l'année