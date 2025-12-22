 Aller au contenu principal
Honeywell plonge après une charge de 470 millions de dollars liée au règlement de l'affaire Flexjet
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions du conglomérat industriel Honeywell International HON.O ont baissé de 1,5 % à 196,20 $ avant le marché après que la société a prévu d'enregistrer une charge d'environ 470 millions de dollars au quatrième trimestre liée au règlement potentiel d'un litige lié à Flexjet

** La société d'aviation privée Flexjet a intenté un procès à Honeywell en mars 2023, alléguant que Honeywell n'avait pas respecté un contrat de services de maintenance de moteurs d'avion

** La société met également à jour ses perspectives pour l'année fiscale, car elle prévoit de déclarer son unité Advanced Materials en tant qu'activité abandonnée à partir du quatrième trimestre de 2025

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'année entre 9,70 et 9,80 dollars par action, en baisse par rapport à la prévision précédente de 10,60 à 10,70 dollars par action

** À la dernière clôture, HON a baissé de 6,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HONEYWELL INTL
199,1600 USD NASDAQ +0,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

