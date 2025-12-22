Honeywell plonge après une charge de 470 millions de dollars liée au règlement de l'affaire Flexjet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions du conglomérat industriel Honeywell International HON.O ont baissé de 1,5 % à 196,20 $ avant le marché après que la société a prévu d'enregistrer une charge d'environ 470 millions de dollars au quatrième trimestre liée au règlement potentiel d'un litige lié à Flexjet

** La société d'aviation privée Flexjet a intenté un procès à Honeywell en mars 2023, alléguant que Honeywell n'avait pas respecté un contrat de services de maintenance de moteurs d'avion

** La société met également à jour ses perspectives pour l'année fiscale, car elle prévoit de déclarer son unité Advanced Materials en tant qu'activité abandonnée à partir du quatrième trimestre de 2025

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'année entre 9,70 et 9,80 dollars par action, en baisse par rapport à la prévision précédente de 10,60 à 10,70 dollars par action

** À la dernière clôture, HON a baissé de 6,4 % depuis le début de l'année