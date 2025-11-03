Honeywell nomme Jim Currier au poste de directeur général de l'unité aérospatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honeywell HON.O a annoncé lundi la nomination de Jim Currier au poste de président-directeur général de son unité aérospatiale, qui deviendra une société cotée en bourse à la suite de sa scission prévue.