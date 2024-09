Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Honeywell: le rachat de l'activité GNL d'Air Products bouclé information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 16:33









(CercleFinance.com) - Honeywell a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de l'activité de technologies et d'équipements de traitement du gaz naturel liquéfié (GNL) d'Air Products pour un montant de 1,81 milliard de dollars.



Dans un communiqué, le conglomérat industriel américain rappelle que l'opération, qui avait initialement été annoncée en juillet, sera entièrement financée en numéraire.



Avec cette transaction, Honeywell estime qu'il va être en mesure de renforcer son offre en matière de de transition énergétiques pour ses clients, en proposant un portefeuille complet s'étendant du pré-traitement du gaz (avant liquéfaction) aux technologies d'automatisation.



Le périmètre du rachat englobe également la technologie d'échangeurs thermiques à bobines (CWHE) mise au point par Air Products.



Aux termes de l'acquisition, ce sont quelque 475 employés d'Air Products qui sont appelée à rejoindre ses effectifs.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.