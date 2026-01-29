 Aller au contenu principal
Honeywell : le BPA du T4 devrait augmenter de 2,8% malgré une baisse attendue du chiffre d'affaires par rapport au T4 2024
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise du BUZZ de mercredi sans modification du texte) par Stephen Culp

** Les actions de Honeywell International HON.O ont baissé de 0,3% mercredi avant les résultats trimestriels attendus avant la cloche d'ouverture jeudi

** Le conglomérat industriel devrait afficher un bénéfice par action ajusté de 2,54 $ au 4e trimestre, soit une augmentation de 2,8 % en glissement annuel, pour un chiffre d'affaires de 9,85 milliards de dollars, en baisse de 2,3 % par rapport au 4e trimestre 2024, selon les données du LSEG

** HON a battu ou dépassé les estimations de BPA chaque trimestre depuis au moins le 1er trimestre 2020, selon LSEG ** Le 23 octobre, la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en dépit de la scission de Solstice; cette hausse est attribuée à la forte demande aérospatiale

** Sur 30 analystes couvrant HON, 18 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 recommandent de la conserver, et 1 la vend

** PT médian à 12 mois de 235,50 $, en baisse de 4,9 % par rapport à il y a 3 mois (LSEG)

** Les options sur HON impliquent un mouvement de 3,8% pour les actions, dans un sens ou dans l'autre d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; c'est inférieur au mouvement moyen du titre de 4,7% le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres ** Les actions de HON ont bondi de 13 % depuis le début de l'année, alors que le Dow Jones .DJI a progressé de 2 % au cours de la même période

