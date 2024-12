Honeywell: la scission des activités aérospatiales à l'étude information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Honeywell a annoncé lundi son intention de poursuivre la revue stratégique engagée au début de l'année en indiquant étudier l'éventualité d'une scission de ses activités aérospatiales.



Dans un bref communiqué, le conglomérat industriel indique avoir déjà réalisé certains progrès allant dans ce sens et prévoit de tenir le marché informé de ces avancées à l'occasion de la publication de ses résultats de 4ème trimestre, prévue à la fin du mois de janvier.



En janvier dernier, le groupe basé à Charlotte (Caroline du Nord) avait manifesté son intention de se recentrer autour de trois grands métiers, à savoir l'automatisation industrielle, l'aviation et la transition énergétique.



Cette réorientation l'a récemment conduit à réaliser pour environ neuf milliards de dollars d'acquisitions, à commencer par le rachat de l'activité de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Air Products.



En parallèle, l'entreprise a engagé la scission de sa branche de matériaux avancés et a trouvé un accord en vue de céder ses activités d'équipement de protection individuelle.



Suite à ces annonces, l'action Honeywell était attendue en hausse de quasiment 3% lundi à la Bourse de New York.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.