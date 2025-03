Honeywell: l'entité de matériaux avancés baptisée 'Solstice' information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 15:26









(CercleFinance.com) - Honeywell a annoncé mardi que sa filiale de matériaux de pointe, qu'il prévoit de scinder fin 2025 ou début 2026, serait baptisée 'Solstice Advanced Materials'.



Le conglomérat industriel américain précise que cette nouvelle entité, dont le siège social sera situé à Morris Plains (New Jersey), sera dirigée par David Sewell, l'ancien directeur général du fabricant d'emballages WestRock.



Avant sa nomination chez WestRock, il avait été le directeur opérationnel du producteur de peintures Sherwin Williams après un passage de 15 ans au sein de la division de plastiques et de matériaux avancés de General Electric.



C'est Rajeev Gautam, l'ancien DG de la branche de technologies et de matériaux de performance d'Honeywell, qui prendra la présidence du conseil d'administration de la nouvelle société, qui affichera un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de quatre milliards de dollars.



Dans un communiqué, Honeywell indique ne pas avoir choisi le nom de l'entité au hasard, expliquant s'être inspiré de sa marque de réfrigérants respectueux de l'environnement 'Solstice'.





