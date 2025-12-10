 Aller au contenu principal
Honeywell : Indra Nooyi rejoint le conseil d’administration
information fournie par AOF 10/12/2025 à 15:34

(AOF) - Le conseil d’administration de Honeywell a nommé Indra Nooyi (70 ans) en tant qu’administratrice indépendante, avec effet au 1er janvier 2026. Indra Nooyi a été directrice générale (CEO) de PepsiCo de 2006 à 2018, puis présidente du conseil d’administration de 2007 à 2019. Auparavant, elle a passé cinq ans en tant que présidente et directrice financière (CFO) et siégeait déjà au conseil d’administration de PepsiCo.

Indra Nooyi siège actuellement au conseil d'administration d'Amazon, où elle préside le comité d'audit. Elle siège également au conseil de surveillance de Philips, dont elle est membre du comité des nominations et de la gouvernance d'entreprise.

Elle est titulaire d'un master en administration des affaires de l'Indian Institute of Management de Calcutta et d'un master en gestion publique et privée de la Yale School of Management.

AOF - EN SAVOIR PLUS

