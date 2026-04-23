Honeywell : hausse des ventes trimestrielles grâce à l'augmentation des prix et de la demande

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Honeywell HON.O a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une augmentation des prix, au lancement de nouveaux produits et à une forte demande dans les secteurs de la construction et de l'automatisation industrielle.

Le géant industriel a déclaré que la hausse des prix, ainsi que la suppression plus rapide que prévu des coûts échoués liés à la scission prévue de Honeywell Aerospace, ont plus que compensé l'inflation des coûts.

La société se prépare à la scission de son grand conglomérat en trois sociétés indépendantes axées sur l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés.

Honeywell a également procédé à diverses cessions afin de rationaliser ses activités tentaculaires avant la scission en trois parties de ses opérations.

Jeudi, la société a également annoncé la vente de son activité Warehouse and Workflow Solutions (WWS) à American Industrial Partners dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, et a accepté la semaine dernière de vendre son unité de solutions et de services de productivité au fabricant d'équipements industriels Brady BRC.N dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur de 1,4 milliard de dollars.

Elle prévoit maintenant que la scission de Honeywell Aerospace sera achevée le 29 juin 2026.

Les fabricants américains ont dû faire face à un environnement inflationniste, avec des coûts de matières premières et d'énergie plus élevés, exacerbés par le conflit en cours au Moyen-Orient.

Le mois dernier, Honeywell a averti que des perturbations dans les expéditions vers le Moyen-Orient pourraient repousser à plus tard dans l'année certaines recettes qu'elle prévoyait de comptabiliser au premier trimestre, même si la demande restait intacte.

Le segment Process Automation and Technology de la société a été touché par les perturbations liées à la guerre, notamment les baisses du marché après-vente dues aux retards de livraison et de mise à niveau, la stagnation des projets, la force du gaz naturel liquéfié étant compensée par les retards d'automatisation, et un ralentissement plus général de l'activité au Moyen-Orient.

Les ventes sectorielles ont baissé de 6 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes trimestrielles du plus grand segment de Honeywell, Aerospace Technologies, ont également augmenté, avec des commandes en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total de Honeywell au premier trimestre a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,14 milliards de dollars.

Pour le trimestre clos le 31 mars, le bénéfice ajusté a augmenté de 11 % pour atteindre 2,45 dollars par action.