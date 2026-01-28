 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Honeywell : hausse de 2,8% du BPA au T4 par rapport au T4 2024 malgré une baisse attendue du chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Culp

** Les actions de Honeywell International HON.O ont baissé de 0,3% mercredi avant les résultats trimestriels attendus avant la cloche d'ouverture jeudi

** Le conglomérat industriel devrait afficher un BPA ajusté de 2,54 $ au 4ème trimestre, soit une augmentation de 2,8 % en glissement annuel, pour un chiffre d'affaires de 9,85 milliards de dollars, en baisse de 2,3 % par rapport au 4ème trimestre 2024, selon les données du LSEG

** HON a battu ou dépassé les estimations de BPA chaque trimestre depuis au moins le 1er trimestre 2020, selon LSEG ** Le 23 octobre, la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en dépit de la scission de Solstice; cette hausse est attribuée à la forte demande aérospatiale

** Sur 30 analystes couvrant HON, 18 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 recommandent de la conserver, et 1 recommandent de la vendre

** PT médian à 12 mois de 235,50 $, en baisse de 4,9 % par rapport à il y a 3 mois (LSEG)

** Les options sur HON impliquent un mouvement de 3,8% pour les actions, dans un sens ou dans l'autre d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; c'est inférieur au mouvement moyen du titre de 4,7% le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres ** Les actions de HON ont bondi de 13 % depuis le début de l'année, alors que le Dow Jones a progressé de 2 % au cours de la même période

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 024,34 Pts Index Ex +0,04%
HONEYWELL INTL
219,1800 USD NASDAQ -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    La Fed gèle ses taux contre l'avis de deux responsables
    information fournie par AFP 28.01.2026 20:11 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés, une décision qui interrompt la série de baisses enclenchée en septembre et a été désapprouvée par deux hauts responsables nommés par Trump. La banque centrale explique ... Lire la suite

  • Le géant du commerce en ligne Amazon supprime 16.000 postes dans le monde, à l'heure où il concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Amazon supprime 16.000 postes de plus dans le monde
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:27 

    Le géant du e-commerce américain Amazon a annoncé mercredi la suppression de 16.000 postes dans le monde, poursuivant un mouvement de réduction des coûts qu'il assure être justifié par la lutte contre la bureaucratie plutôt que par la révolution de l'intelligence ... Lire la suite

  • Des maisons menacées d'effondrement après un glissement de terrain à Niscemi (Sicile), le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Peur dans une ville sicilienne balafrée par un glissement de terrain
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:21 

    Gaetano Ferrera n’a eu que quelques minutes mercredi pour récupérer des affaires chez lui, dans l’une des centaines de maisons évacuées après qu’un glissement de terrain a laissé une ville sicilienne, Niscemi, au bord d’une falaise. "Je vis ici depuis que je suis ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Redressement de Kering: McQueen envisage de licencier aussi en Italie, selon des syndicats
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 19:11 

    La marque de luxe McQueen pourrait licencier un tiers de ses salariés italiens, alors que le groupe Kering auquel elle appartient tente de se redresser, selon un communiqué diffusé mercredi par trois syndicats locaux. La direction de l’entreprise a annoncé "un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank