AOF - EN SAVOIR PLUS

En outre, la société a annoncé un projet de scission de son activité Matériaux avancés en une société indépendante cotée en bourse aux États-Unis, et a conclu un accord de cession de son activité Équipements de protection individuelle.

Ces actions comprennent environ 9 milliards de dollars d'acquisitions relutives : les activités Access Solutions de Carrier Global, Civitanavi Systems, CAES Systems et les activités liées au gaz naturel liquéfié (GNL) d'Air Products.

(AOF) - Honeywell a annoncé que son conseil d'administration poursuivait l'évaluation complète de son portefeuille d'activités lancée en début d'année par son président-directeur général, Vimal Kapur, "afin d'explorer d'autres solutions stratégiques permettant de dégager de la valeur pour les actionnaires". Le groupe étudie la séparation potentielle de ses activités aérospatiales. Depuis décembre 2023, Honeywell a annoncé un certain nombre d'actions stratégiques "visant à stimuler la croissance organique et à simplifier son portefeuille à la suite du réalignement de ses secteurs d'activité".

Honeywell examine la possible scission de sa division aérospatiale

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.