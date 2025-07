Honeywell: étude d'alternatives pour deux activités information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Honeywell indique vouloir évaluer des alternatives stratégiques pour ses activités Productivity Solutions and Services (PSS) et Warehouse and Workflow Solutions (WWS), qui desservent les marchés du transport, de l'entreposage et de la logistique.



Le groupe industriel souhaite ainsi simplifier davantage son portefeuille afin d'accélérer la création de valeur avant sa scission prévue en trois sociétés indépendantes, opération qui devrait être achevée au second semestre 2026.



À la suite des séparations prévues, Honeywell explique qu'il deviendra une entreprise centrée sur l'automatisation des bâtiments et des processus, ainsi que sur les technologies et l'automatisation industrielle.



Par ailleurs, il annonce la nomination de Jim Masso comme CEO d'Honeywell Process Automation, à compter du 14 juillet. Il apportera 20 ans d'expérience dans le secteur, acquise chez GE et plus récemment comme CEO d'Allied Power Group.





