Honeywell dévoile le futur conseil d'administration de son futur spin-off, Solstice Advanced Materials
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 16:36
Le conseil de 10 membres sera présidé par Dr Rajeev Gautam, ancien dirigeant de Honeywell PMT, en tant que président indépendant. David Sewell, actuel CEO de Solstice et ex-dirigeant de WestRock et Sherwin-Williams, en fera également partie.
La composition inclut des profils expérimentés des secteurs industriel, technologique et chimique : Peter Gibbons (ex-3M), Fiona Laird (Marathon Petroleum), Rose Lee (ex-Cornerstone Building Brands), William Oplinger (Alcoa), Soma Somasundaram (ex-ChampionX), Matthew Trerotola (ex-Enovis), Patrick Ward (ex-Cummins) et Brian Worrell (ex-Baker Hughes).
Selon Vimal Kapur, CEO de Honeywell, ce conseil 'apportera une expertise stratégique et sectorielle pour positionner Solstice en leader dès son lancement'.
Valeurs associées
|222,5250 USD
|NASDAQ
|+2,35%
A lire aussi
-
Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a évoqué vendredi une possible baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale de septembre, mais n'a pas pris d'engagement ferme, reconnaissant les risques croissants pour le marché ... Lire la suite
-
La police fédérale américaine (FBI) a perquisitionné vendredi le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale lors du premier mandat du républicain et qui en est devenu depuis l'un des plus fervents critiques. Des agents du FBI ... Lire la suite
-
Une première au Moyen-Orient: l'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, après que ses experts ont averti que 500.000 personnes se trouvaient dans un état "catastrophique", en attribuant clairement la responsabilité de cette famine à Israël, qui ... Lire la suite
-
Vladimir Poutine exige qyue l'Ukraine lui cède l'intégralité du Donbass, une région riche et lourdement foritifée. Mais conserver la région "en va de la survie de notre pays", sleon Volodymyr Zelensky. C'est une région en guerre depuis 2014 et l'émergence d'un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer