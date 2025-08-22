 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Honeywell dévoile le futur conseil d'administration de son futur spin-off, Solstice Advanced Materials
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 16:36

(Zonebourse.com) - Honeywell annonce la composition du conseil d'administration de Solstice Advanced Materials, société de matériaux de spécialité qui sera issue d'un spin-off prévu au 4e trimestre 2025. Solstice occupera des positions de marché clés dans les réfrigérants, les matériaux pour semi-conducteurs, les fibres de protection et les emballages de santé.

Le conseil de 10 membres sera présidé par Dr Rajeev Gautam, ancien dirigeant de Honeywell PMT, en tant que président indépendant. David Sewell, actuel CEO de Solstice et ex-dirigeant de WestRock et Sherwin-Williams, en fera également partie.

La composition inclut des profils expérimentés des secteurs industriel, technologique et chimique : Peter Gibbons (ex-3M), Fiona Laird (Marathon Petroleum), Rose Lee (ex-Cornerstone Building Brands), William Oplinger (Alcoa), Soma Somasundaram (ex-ChampionX), Matthew Trerotola (ex-Enovis), Patrick Ward (ex-Cummins) et Brian Worrell (ex-Baker Hughes).

Selon Vimal Kapur, CEO de Honeywell, ce conseil 'apportera une expertise stratégique et sectorielle pour positionner Solstice en leader dès son lancement'.

