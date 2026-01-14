 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Honeywell dépose une demande d'introduction en Bourse pour Quantinuum
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:26

Honeywell a annoncé mercredi le dépôt d'une déclaration d'enregistrement concernant le projet d'introduction en Bourse ( IPO) de sa filiale d'informatique quantique, Quantinuum, sans fournir cependant beaucoup de détails concernant les modalités de l'opération.

Dans un communiqué, le conglomérat industriel américain, dont les activités s'étendent des produits et services pour l'aérospatial aux technologies de contrôle pour les bâtiments et l'industrie, se contente d'indiquer qu'il a déposé un formulaire préliminaire dit "S-1" (Form S-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue d'une cotation de l'entité.

Le nombre d'actions qui seront proposées ainsi que la fourchette de prix de l'offre n'ont pas encore été arrêtés, déclare Honeywell, qui rappelle que l'opération demeure soumise aux conditions de marché et à l'achèvement du processus d'examen de la SEC.

Suite à ces annonces, le titre Honeywell progressait de plus de 0,8% mercredi à la Bourse de New York, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones.

Quantinuum, qui conçoit des ordinateurs quantiques puissants et des logiciels allant de la cybersécurité à l'IA de nouvelle génération, emploie près de 500 employés, dont plus de 370 scientifiques et ingénieurs.

Lors de son dernier tour de table, datant de septembre 2025, la société dont les principaux actionnaires incluent, outre Honeywell, des groupes de la trempe de Nvidia, JPMorgan ou encore Amgen, était valorisée autour de dix milliards de dollars. A titre de comparaison, la capitalisation de Honeywell atteint actuellement 142 milliards.

Afin de redynamiser un cours de Bourse au point mort depuis plus de quatre ans maintenant, Honeywell avait décidé, il y a un peu moins d'un an, de se scinder en plusieurs sociétés distinctes, regroupant respectivement ses activités d'automation, d'aéronautique et de matériaux avancés. Le titre a progressé de 7% dans l'intervalle.

Valeurs associées

HONEYWELL INTL
214,1400 USD NASDAQ +1,84%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank