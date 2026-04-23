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Honeywell dépasse les attentes au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 14:05

Honeywell dévoile un BPA ajusté en augmentation de 11% à 2,45 USD au titre des 3 premiers mois de 2026, dépassant ainsi de 5% le consensus de marché, avec un bénéfice des segments en croissance de 6% pour atteindre 2,13 MdsUSD.

La marge correspondante s'est améliorée de 90 points de base à 23,3%, "grâce à la hausse des prix et à la suppression anticipée des coûts bloqués liés à la future scission de Honeywell Aerospace, qui a largement compensé l'inflation des coûts plus élevée".

À 9,14 MdsUSD, les revenus trimestriels du groupe industriel diversifié se sont accrus de 2% en données totales comme en organique, principalement grâce aux actions tarifaires et à l'introduction de nouveaux produits.

Les commandes ont augmenté de 7% en organique, alimentées par une forte demande dans le bâtiment et l'automatisation industrielle. En conséquence, le carnet de commandes a augmenté de 2% séquentiellement pour atteindre 38,3 MdsUSD.

Aussi, Honeywell confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2026, à savoir un BPA ajusté entre 10,35 et 10,65 USD, une marge des segments entre 22,7% et 23,1%, ainsi que des revenus entre 38,8 et 39,8 MdsUSD ( 3% à 6% en organique).

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