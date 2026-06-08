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Honeywell confirme ses prévisions annuelles avant la scission de sa division aérospatiale
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles aux paragraphes 3 à 6)

Honeywell HON.O a réaffirmé lundi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, quelques semaines avant la scission de son activité aérospatiale.

La société a confirmé que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 se situerait entre 10,35 et 10,65 dollars par action.

L'année dernière, Honeywell a annoncé la scission en trois entités distinctes du conglomérat, qui deviendront des sociétés cotées en bourse indépendantes spécialisées dans l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés.

Solstice Advanced Materials SOLS.O , qui regroupe l'ancienne division des matériaux avancés de Honeywell, s'est scindée en tant que société autonome en octobre 2025.

Honeywell Aerospace, qui fabrique des moteurs d'avion, des pièces et des systèmes de défense, sera cotée sous le symbole HONA après la séparation le 29 juin.

Le reste de l'activité d'automatisation, qui sera connu sous le nom de Honeywell Technologies, continuera d'être coté sous le symbole HON.

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213,9700 USD NASDAQ -1,69%
SOLSTICE ADVA
81,0200 USD NASDAQ -3,70%
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