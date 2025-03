Honeywell baptise son activité matériaux avancés Solstice

(AOF) - Honeywell a annoncé la création de postes de direction clés au sein de son activité matériaux avancés. Celle-ci sera baptisée Solstice Advanced Materials après sa cession aux actionnaires en franchise d'impôt, prévue pour fin 2025 ou début 2026. La société indépendante aura son siège à Morris Plains, dans le New Jersey. Solstice Advanced Materials sera une société cotée en bourse, axée sur le développement durable et spécialisée dans les produits chimiques et les matériaux.

Solstice Advanced Materials a affiché près de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires de l'année dernière.

Rajeev Gautam a été choisi pour occuper le poste de président non exécutif du conseil d'administration de cette nouvelle entité.

Solstice Advances Materials sera dirigé par David Sewell, l'ancien directeur général du fabricant d'emballages WestRock. Tina Pierce est nommée directrice financière à compter du 1er mai 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS