Honeywell affiche des objectifs post-scission de l'aéronautique

Tout en réaffirmant ses prévisions pour l'année 2026 avant la future scission de Honeywell Aerospace prévue le 29 juin prochain, Honeywell affiche des objectifs pour 2026 concernant le reste du groupe après cette scission, qui poursuivra ses activités sous le nom de Honeywell Technologies.

Pour cet ensemble post-scission, le groupe déclare viser un BPA ajusté compris entre 3,95 USD et 4,15 USD, une marge des segments entre 19,8% et 20,3% (soit une expansion de 220 à 270 points de base), ainsi que des revenus entre 19,9 MdsUSD et 20,2 MdsUSD (soit une croissance organique de 2% à 3%).

Toujours pour 2026, Honeywell Technologies anticipe un cash-flow opérationnel de l'ordre de 2,1 MdsUSD et un free cash-flow d'environ 2 MdsUSD.

Outre la sortie du segment aéronautique, ces nouvelles perspectives intègrent l'impact des cessions prévues de Productivity Solutions and Services (PSS) et de Warehouse and Workflow Solutions, dont Honeywell prévoit de finaliser la vente au 4e trimestre.

En revanche, elles incluent les résultats estimés de l'acquisition de Johnson Matthey Catalyst Technologies, dont la finalisation est prévue au 3e trimestre.