Honeywell Aerospace prévoit une croissance de l'aviation d'affaires grâce à l'utilisation croissante des avions

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Honeywell Aerospace HONA.O a annoncé lundi qu’elle prévoyait 9 950 livraisons de nouveaux jets d’affaires dans le monde entre 2026 et 2035, relevant ses prévisions à la hausse de 4,4 % par rapport à l’année dernière, la demande étant soutenue par une utilisation accrue des appareils et la croissance de la flotte.

Ces prévisions incluent environ 4 200 livraisons d’avions à turbopropulseurs d’ici 2035, portant le nombre total de livraisons à environ 14 000, tandis que la flotte mondiale d’aviation d’affaires devrait croître d’environ 29 % au cours de la prochaine décennie.

* La demande croissante en matière d’affrètement et de propriété fractionnée entraîne une utilisation accrue des appareils, ce qui contribue à soutenir la demande en jets d’affaires malgré l’incertitude économique et l’instabilité géopolitique

* Honeywell Aerospace prévoit que les heures de vol de l’aviation d’affaires mondiale augmenteront d’environ 34 % d’ici 2035, dépassant la croissance de la flotte à mesure que les exploitants recourent davantage aux modèles d’utilisation partagée

* “Les propriétaires et exploitants d’avions d’affaires volent de plus en plus, commandent de nouveaux jets d’affaires, élargissent leurs flottes et investissent dans des innovations qui stimulent la croissance de l’ensemble du secteur”, a déclaré Linnea Whisler, présidente de la division Commercial Original Equipment chez Honeywell Aerospace

* La société a indiqué que l’Amérique du Nord restait le plus grand marché de l’aviation d’affaires, tandis que la demande progressait en Amérique latine et dans certaines régions de l’Asie-Pacifique, notamment en Inde

* Elle a toutefois souligné que le conflit au Moyen-Orient avait perturbé les opérations aériennes et suspendu les activités de développement dans la région