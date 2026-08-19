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Honeywell Aerospace en hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à « surpondérer »
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 12:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action du fournisseur aérospatial Honeywell Aerospace ( HONA.O ) progresse de 2,03 % à 164,02 dollars en pré-ouverture

** Morgan Stanley relève sa recommandation de "neutral" à "surpondérer"; maintient son objectif de cours à 205 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de plus de 27 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La banque estime que la croissance du chiffre d’affaires de la société devrait être plus faible que celle de ses concurrents, mais que sa valorisation actuelle "compense largement" les risques ** La société a fait son entrée sur le Nasdaq il y a plus d’un mois, après s’être séparée du conglomérat industriel Honeywell

** "Dans un contexte de forte demande dans les secteurs de l’aérospatiale commerciale et de la défense, la vaste base installée de HONA et son exposition importante aux marchés de l’après-vente commerciale ainsi qu’à la défense et à l’espace devraient limiter le risque que les seules contraintes de la chaîne d’approvisionnement se traduisent par une croissance négative durable", Morgan Stanley

** Cinq des quinze courtiers attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, tandis que les autres la classent "à conserver"; leur objectif de cours médian s’établit à 210 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a perdu 27 % depuis son introduction en bourse le 29 juin

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