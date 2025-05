Honeywell acquiert les activités "Catalyst Technologies" de Johnson Matthey

(AOF) - Honeywell a annoncé l'acquisition du segment d'activité "Catalyst Technologies" de l' entreprise de chimie britannique Johnson Matthey pour 1,8 milliard de livres sterling, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. L'acquisition devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2026. Elle devrait avoir un impact positif sur les bénéfices dès la première année et ajoutera des vecteurs de croissance attractifs à l'activité ESS (Energy and Sustainability Solutions) de Honeywell.

En février dernier, Honeywell avait annoncé qu'il allait procéder à la séparation complète de ses divisions "Automation", "Aerospace Technologies "et "Advanced Materials". La scission donnera naissance ainsi à trois sociétés cotées en bourse, dotées de stratégies et de moteurs de croissance distincts : automation, aéronautique et matériaux avancés. La séparation devrait être achevée au cours du second semestre 2026, en franchise d'impôt pour les actionnaires d'Honeywell.

