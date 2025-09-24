Honda va arrêter la production de l'Acura EV assemblé par GM aux États-Unis, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le constructeur automobile japonais Honda 7267.T cesse la production aux États-Unis de son crossover électrique Acura ZDX, assemblé par General Motors
GM.N , a rapporté CNBC mercredi.
