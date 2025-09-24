information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 17:48

Honda va arrêter la production de l'Acura EV assemblé par GM aux États-Unis, selon CNBC

Le constructeur automobile japonais Honda 7267.T cesse la production aux États-Unis de son crossover électrique Acura ZDX, assemblé par General Motors

GM.N , a rapporté CNBC mercredi.