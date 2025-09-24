Honda va arrêter l'Acura EV assemblé par GM aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile japonais Honda 7267.T cesse la production de ses crossovers électriques Acura ZDX assemblés par General Motors GM.N , le dernier constructeur automobile à réduire ses activités dans le domaine des véhicules électriques aux États-Unis.

Le modèle électrique ZDX était assemblé à l'usine GM de Spring Hill dans le Tennessee.

"Afin de mieux aligner notre portefeuille de produits sur les besoins de nos clients et les conditions du marché, ainsi que sur nos objectifs stratégiques à long terme, nous pouvons confirmer que la production de l'Acura ZDX a pris fin", a déclaré Honda dans un communiqué.

La chaîne CNBC a été la première à faire état de cette décision.

GM a construit le ZDX pour la marque haut de gamme Acura de Honda dans le cadre d'un partenariat conclu entre les deux constructeurs en 2020. GM construit également l'EV Prologue de la marque Honda dans une usine au Mexique. Cette voiture et l'Acura sont mécaniquement similaires à quelques-uns des véhicules électriques de GM, y compris le SUV Cadillac Lyriq.

Aux États-Unis, les constructeurs automobiles ont retardé ou annulé la production de nouveaux modèles électriques et reporté les projets d'usines de batteries et d'autres investissements liés aux véhicules électriques en raison d'une demande plus faible que prévu.

Les dirigeants du secteur automobile ont déclaré qu'ils s'attendaient à d'autres difficultés pour le marché des véhicules électriques à la suite de la suppression par le président américain Donald Trump d'aides importantes pour l'industrie, notamment l'élimination progressive, le 30 septembre, d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars accordé à certains acheteurs de véhicules électriques.

L'Acura ZDX, un crossover de taille moyenne, s'est relativement peu vendu. Acura a vendu 10 335 véhicules électriques au cours du premier semestre de cette année, ce qui représente environ 15 % du volume global des ventes de la marque aux États-Unis, selon le cabinet d'études Motor Intelligence.

Les ventes de voitures électriques aux États-Unis ont récemment bondi, les acheteurs se précipitant pour devancer la date limite de la semaine prochaine pour l'obtention d'un crédit d'impôt, qui a été inclus dans l'imposante loi fiscale signée par Donald Trump en juillet. Les véhicules électriques représentaient 11,2 % des ventes totales de véhicules aux États-Unis en août, soit le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré, selon le cabinet d'études J.D. Power.