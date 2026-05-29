Honda rappelle près de 99.000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés aux airbags

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honda Motor 7267.T procède au rappel de 98.892 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut pouvant entraîner le déclenchement intempestif des airbags, a annoncé vendredi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le rappel concerne certains modèles Honda Acura TLX, Accord Hybrid et Accord 2022, a précisé l'autorité de régulation automobile.

* L'autorité de régulation a expliqué que le problème provenait d'un capteur de poids du siège passager avant susceptible de se fissurer et de provoquer un court-circuit.

* En raison de ce problème, les airbags pourraient se déployer involontairement malgré la présence d'occupants tels qu'un nourrisson dans un siège enfant ou un enfant, pour lesquels le déploiement aurait dû être désactivé.

* Dans le cadre de la mesure corrective, les concessionnaires remplaceront gratuitement les capteurs de poids des sièges, a déclaré la NHTSA.