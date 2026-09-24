Honda prévoit d'investir 2,5 milliards de dollars pour construire une usine de véhicules hybrides dans l'Ohio, selon le Nikkei

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(Mise à jour avec la déclaration de Honda et plus de détails sur les projets aux paragraphes 3 à 12)

Le constructeur japonais Honda Motor 7267.T est en phase finale de préparation pour la construction d'une nouvelle usine de production de véhicules hybrides dans l'Ohio, a annoncé jeudi le quotidien économique Nikkei.

Honda prévoit d'investir entre 300 et 400 milliards de yens (1,90 à 2,53 milliards de dollars) dans cette nouvelle usine, dont la production devrait démarrer en 2030, précise le quotidien.

Un porte-parole de Honda aux États-Unis a déclaré: “Aucune décision n'a été prise à ce stade concernant une nouvelle usine aux États-Unis.”

Le mois dernier, un haut responsable a déclaré que Honda pourrait ne pas construire de huitième usine d’assemblage en Amérique du Nord à moins qu’un accord commercial clé ne soit prolongé.

L’administration Trump négocie actuellement avec le Canada et le Mexique l’avenir de l’accord de libre-échange connu sous le nom d’USMCA.

Noriya Kaihara, vice-président exécutif de Honda, a déclaré que le constructeur automobile était proche de sa pleine capacité de production en Amérique du Nord et qu’il avait besoin d’une nouvelle usine.

Toutefois, “s’il n’y a pas d’accord USMCA à l’avenir, nous pourrions devoir changer d’orientation”, a déclaré M. Kaihara, ajoutant que Honda devait se prononcer d’ici un an ou deux et souhaiterait que l’usine soit opérationnelle vers 2030. L’année dernière, Hyundai Motor avait indiqué à l’administration du président Donald Trump que l’incertitude entourant l’USMCA retardait ses décisions d’investissement.

Cette année, Honda a suspendu pour une durée indéterminée son projet canadien de véhicules électriques, un plan d’investissement de 11 milliards de dollars visant à produire des véhicules électriques et des batteries. Le constructeur a également annulé trois modèles de véhicules électriques prévus pour le marché américain.

L’année dernière, Honda avait annoncé qu’elle transférait la production de son modèle hybride Civic cinq portes destiné au marché américain du Japon vers l’Indiana.

(1 dollar = 157,8800 yens)