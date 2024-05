Honda passe la vitesse supérieure pour ses investissements dans l'électrique

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Honda, le numéro 2 japonais de l'automobile, a annoncé jeudi qu'il comptait investir près de 60 milliards d'euros d'ici 2030 dans l'électrification et les logiciels, soit le double de ce qu'il comptait dépenser jusque-là pour viser le tout-électrique d'ici 2040.

Le constructeur, qui comme les autres entreprises japonaises accuse un fort retard sur certains de ses concurrents étrangers dans ce segment, s'est dit dans un communiqué toujours convaincu que "les véhicules électriques sont la solution la plus efficace" pour les motos et les automobiles.

Son objectif de réaliser 100% de ses ventes mondiales dans l'électrique d'ici à 2040 reste "inchangé", a ajouté le groupe en annonçant cet investissement total de 10.000 milliards de yens (59,7 milliards d'euros), soit le double du montant dévoilé en 2022.

Honda a précisé que sur cette somme totale, 20% seront dédiés aux dépenses de recherche et développement pour les logiciels et 20% pour la mise en place de chaînes de valeur pour les véhicules électriques sur des marchés clés tels que l'Amérique du Nord et le Japon.

Le reste sera consacré à la construction d'usines de production de véhicules électriques de nouvelle génération ou encore à l'électrification dans le domaine des deux-roues, a-t-il détaillé.

Honda avait annoncé fin avril un investissement de 11 milliards de dollars américains au Canada pour y construire une grande usine de véhicules et batteries électriques, dont la production devrait commencer en 2028.

- A la peine en Chine -

Le constructeur veut également réduire de plus de 30% les coûts de fabrication de ses véhicules électriques et de 20% le coût de l'approvisionnement en batteries en Amérique du Nord, a déclaré son directeur général, Toshihiro Mibe, lors d'une présentation en ligne.

L'entreprise nippone ambitionne de lancer au total sept nouveaux modèles de véhicules électriques dans le monde d'ici à 2030, et veut que les véhicules électriques et à pile à combustible représentent 40% de ses ventes mondiales à cet horizon, a ajouté M. Mibe.

Comme les autres constructeurs étrangers, Honda souffre particulièrement en Chine - un marché essentiel pour le groupe dont il représente plus de 30% des ventes mondiales en volume - de la concurrence devenue très forte des fabricants locaux, champions de l'électrique.

Le constructeur nippon avait d'ailleurs déclaré la veille qu'il ajustait ses effectifs dans sa coentreprise en Chine avec le fabricant local GAC, via un plan de départs en pré-retraite ayant déjà reçu environ 1.700 dossiers de candidature, "soit 14% du total des employés de cette coentreprise", selon un porte-parole.

Il prévoit de lancer 10 modèles électriques en Chine d'ici 2027, où il vise 100% de ventes automobiles électriques d'ici 2035.

Honda discute par ailleurs depuis mars avec son rival Nissan en vue d'un éventuel partenariat stratégique dans l'électrique et les logiciels.

Il est aussi associé depuis 2022 dans l'électrique avec le géant technologique japonais Sony, avec lequel il a créé une nouvelle marque automobile haut de gamme, Afeela, qui n'a cependant commercialisé aucun modèle pour l'instant.

Honda avait publié la semaine dernière des résultats en forte croissance et supérieurs à ses derniers objectifs pour l'exercice 2023/24 achevé fin mars et s'était déclaré plutôt optimiste pour 2024/25.