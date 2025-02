Homicides involontaires, atteintes à la biodiversité : la justice classe une plainte contre TotalEnergies

La plainte contre TotalEnergies a été classée sans suite le 7 février pour infraction insuffisamment caractérisée. ( AFP / ASTRID VELLGUTH )

En mai 2024, trois ONG et huit personnes physiques ont deposé plainte contre le géant pétrolier "pour (sa) contribution au changement climatique et son impact fatal sur les vies humaines et non humaines".

Cette plainte à l'encontre du groupe mais aussi de ses dirigeants et de ses actionnaires avait été déposée le 21 mai 2024 au pôle santé publique et environnement du tribunal judiciaire de Paris. Elle a été classée sans suite le 7 février pour infraction insuffisamment caractérisée , selon l'avis du parquet dont a eu connaissance l'AFP.

Les huit personnes plaignantes, accompagnées par les ONG Bloom, Alliance Santé Planétaire et Nuestro Futuro, voulaient mettre en cause pénalement le groupe pétrolier et ses plus hauts représentants "pour leur contribution au changement climatique et son impact fatal sur les vies humaines et non humaines", selon le dossier de presse de l'époque. Le document mentionnait également d'autres délits de mise en danger d'autrui ou abstention de combattre un sinistre.

Le groupe TotalEnergies a indiqué prendre "acte de cette décision du parquet de Paris".

Des personnes affectées par des phénomènes climatiques récents

"Face aux comportements destructeurs des majors pétrolières, qui poursuivent leur expansion fossile en dépit des alertes répétées des scientifiques, la justice pénale française vient de se décréter impuissante", a réagi de son côté l'ONG Bloom dans un communiqué commun des ONG, en appelant à "changer de paradigme juridique".

La plainte visait les actionnaires de TotalEnergies, comme le gestionnaire d'actifs BlackRock et la banque centrale de Norvège Norges Bank, le conseil d'administration du groupe pétrolier et son PDG, Patrick Pouyanné.

La plainte était cosignée par huit personnes présentées comme des survivants et victimes du changement climatique venant de France, du Pakistan, de Grèce, de Belgique, du Zimbabwe, d'Australie et des Philippines , qui ont été affectés par des phénomènes climatiques récents (inondations, cyclone, tempête).

Les rejets issus de la combustion du pétrole et du gaz sont les principaux contributeurs du réchauffement des températures de la planète, qui cause des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et dévastatrices.

Quatrième major mondiale pétro-gazière, TotalEnergies consacre deux tiers de ses investissements dans les énergies fossiles tout en se diversifiant dans l'électricité décarbonée à partir d'éolien et de solaire, des efforts jugés insuffisants par les défenseurs du climat.