Home Depot signale une demande irrégulière pour les grands projets de rénovation alors que l'accessibilité au logement se fait de plus en plus sentir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Co confirme ses prévisions annuelles après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

* Les dirigeants s'attendent à ce que les remboursements tarifaires compensent l'impact de la hausse des coûts du carburant

* Les transactions clients comparables sur le trimestre ont baissé de 1,3 % par rapport à l'année dernière

(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3, d'informations sur les actions au paragraphe 4 et de commentaires de la direction au paragraphe 5) par Anuja Bharat Mistry

Home Depot HD.N a déclaré mardi que les Américains réduisaient leurs grands projets de rénovation alors qu'ils sont confrontés à une incertitude macroéconomique croissante et à un marché immobilier morose, mis à rude épreuve par les pressions sur l'accessibilité financière.

La confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas début mai, alors que la guerre en Iran a attisé les pressions inflationnistes et pesé sur les finances des ménages, un contexte qui a freiné les dépenses consacrées aux projets de rénovation domiciliaire dans un contexte de taux hypothécaires élevés et de prix immobiliers élevés.

"Nos clients semblent être en assez bonne forme... même s'ils ne se lancent peut-être pas dans de grands projets. Le principal obstacle est simplement cette incertitude qui les empêche de se lancer dans de grands projets", a déclaré le directeur général Ted Decker lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Les actions de la société ont légèrement progressé en fin de séance. Elle commercialise des produits dont le prix varie entre 5 et plus de 5 000 dollars, avec un panier moyen d'environ 90 dollars.

Les dirigeants de Home Depot ont indiqué que la hausse des coûts du carburant pesait sur l'activité, tant au niveau des frais de transport que des coûts des intrants, mais ont souligné que les remboursements de droits de douane pourraient compenser en grande partie cette hausse.

La société a indiqué avoir déjà reçu un certain montant de remboursements, sans toutefois divulguer de chiffres concrets.

Home Depot donne le coup d'envoi d'une semaine importante pour les résultats des détaillants américains, qui pourrait apporter davantage d'éclaircissements sur la situation des consommateurs. Son concurrent Lowe's LOW.N et le géant de la grande distribution Target TGT.N doivent publier leurs résultats mercredi, tandis que Walmart WMT.O , figure de proue du secteur, le fera jeudi.

Home Depot continue de tabler sur des ventes comparables annuelles stables ou en hausse de 2,0 % et sur une croissance du bénéfice ajusté comprise entre une stagnation et une hausse de 4,0 %.

"Nous continuons de penser que Home Depot gagne des parts de marché et affiche de bons résultats dans un environnement difficile, et que la société devrait bénéficier de la reprise de la demande immobilière, même si celle-ci semble encore lointaine", a déclaré Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group.

L'ACCENT MIS SUR LA CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE PORTE SES FRUITS

Home Depot a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 41,77 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre des estimations des analystes de 41,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a investi massivement dans son activité Pro afin d’attirer des entrepreneurs et des constructeurs pour l’aider à faire face à la faiblesse de la demande de grands projets de la part des particuliers.

Le panier moyen comparable, ou dépense par visite, a augmenté de 2,2 % au cours des trois mois clos le 3 mai, tandis que le nombre de transactions clients comparables a reculé de 1,3 % par rapport à l'année précédente.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 3,43 dollars par action pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 3,41 dollars.