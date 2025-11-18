 Aller au contenu principal
Home Depot revoit à la baisse sa prévision annuelle de bénéfice
information fournie par AOF 18/11/2025 à 14:24

(AOF) - Home Depot, dont le titre recule de 2,2% en avant-Bourse, a revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Le distributeur de produits de bricolage cible désormais une baisse de 5% du bpa ajusté sur l’exercice, contre une diminution de 2% précédemment. Au troisième trimestre, la firme américaine a enregistré un chiffre d'affaires net de 41,35 milliards de dollars, en hausse de 2,8% sur un an, les analystes prévoyant une progression de 2,2%, à 41,10 milliards de dollars.

"Nous pensons que l'incertitude des consommateurs et la pression continue sur le logement ont un impact disproportionné sur la demande d'amélioration de l'habitat", a déclaré le directeur général Ted Decker.

