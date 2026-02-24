Home Depot réaffirme ses prévisions annuelles grâce à la demande des clients professionnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Savyata Mishra

Home Depot HD.N a dépassé les estimations pour les résultats du quatrième trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles, l'opérateur de la chaîne de magasins de bricolage ayant bénéficié de la demande soutenue des entrepreneurs professionnels et des réparations à moindre coût effectuées par des clients dont le budget est limité.

Ses actions ont augmenté de près de 3 % dans les échanges de pré-marché mardi.

Home Depot s'est appuyé sur les clients professionnels (Pro), tels que les entrepreneurs, les constructeurs et les charpentiers, dont les travaux importants et continus ont contribué à compenser le ralentissement des grandes rénovations à faire soi-même dans un contexte de coûts d'emprunt élevés et de faiblesse du marché du logement aux États-Unis.

La société a mis en place de nouveaux outils de crédit et de planification de projet qui aident les pros à gérer des travaux plus importants et plus complexes, tout en élargissant le soutien par le biais de son réseau de vente externe.

"Pour le quatrième trimestre, nos résultats ont été largement conformes à nos attentes, reflétant l'absence de tempête au troisième trimestre et l'incertitude et la pression persistantes des consommateurs sur le marché du logement", a déclaré le directeur général Ted Decker.

Les actions de son rival Lowe's LOW.N , qui publie ses résultats trimestriels mercredi, ont augmenté de 1 %.

La société Home Depot, basée à Atlanta, a fait état d'une hausse de 0,4 % des ventes de magasins comparables pour le trimestre clos le 1er février, alors que les analystes s'attendaient à des ventes largement stables, selon les données compilées par LSEG.

"Au quatrième trimestre, les tendances en matière de performance suggèrent que les consommateurs privilégient les réparations et l'entretien plutôt que les rénovations coûteuses", a déclaré Michael Gunther, vice-président de la recherche et de l'information commerciale chez Consumer Edge.

L'entreprise a gagné 2,72 dollars par action sur une base ajustée, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,54 dollars.

Le ticket moyen, c'est-à-dire le montant moyen dépensé par un client lors d'une transaction, a augmenté de 2,4 % à 91,28 dollars au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, même si les transactions des clients ont chuté de 8,5 % à 366,5 millions.

Home Depot a maintenu ses prévisions de ventes comparables pour l'année fiscale 2026 entre la stabilité et une hausse de 2 % et un bénéfice par action ajusté entre la stabilité et une hausse de 4 % par rapport à l'année précédente.