Home Depot prévoit une baisse plus importante de son bénéfice annuel car les Américains retardent leurs grands projets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Home Depot revoit à la baisse ses prévisions de ventes annuelles comparables

Le directeur général Decker cite l'incertitude des consommateurs qui a un impact sur la demande

Home Depot chute d'environ 4%, Lowe's glisse de 2,7% avant la mise sur le marché

La société Home Depot HD.N a prévu une baisse plus importante de son bénéfice annuel après avoir manqué les estimations de Wall Street pour son bénéfice trimestriel mardi, l'incertitude économique liée aux tarifs douaniers ayant freiné la demande pour les rénovations de grande envergure et les projets de bricolage.

La première chaîne mondiale de magasins de bricolage a ouvert le bal d'une semaine riche en rapports sur les résultats des grandes surfaces, dont Walmart WMT.N et Target TGT.N , alors que les investisseurs surveillent les dépenses de consommation aux États-Unis à l'approche des fêtes de fin d'année, très importantes, dans un contexte de pressions sur les coûts dues aux droits de douane.

"Nous pensons que l'incertitude des consommateurs et la pression continue sur le marché de l'immobilier ont un impact disproportionné sur la demande en matière d'amélioration de l'habitat", a déclaré Ted Decker, directeur général de Home Depot, dans un communiqué.

Home Depot et son rival Lowe's LOW.N sont confrontés à une demande faible, car les inquiétudes concernant le ralentissement du marché de l'emploi, l'incertitude économique et un ralentissement prolongé de l'immobilier atténuent le coup de pouce attendu de la baisse des taux hypothécaires à la suite des réductions de taux de la banque centrale américaine.

"Cette publication alimentera le discours selon lequel la toile de fond économique a ralenti", a écrit Steven Shemesh, analyste chez RBC, dans une note.

Les actions de Home Depot ont chuté d'environ 4 % et celles de Lowe's ont baissé de 2,7 % avant la mise sur le marché. Lowe's devrait publier ses résultats mercredi.

Home Depot prévoit une baisse de 5 % du bénéfice annuel ajusté par action, alors que son objectif précédent était une baisse de 2 % d'une année sur l'autre.

La croissance annuelle des ventes à magasins comparables devrait être "légèrement positive", par rapport à la prévision d'août d'une augmentation de 1 %.

Les ventes comparables de Home Depot sont restées pratiquement inchangées au troisième trimestre, et les transactions comparables ont baissé de 1,6 %, les clients ayant remis à plus tard des projets tels que la rénovation de leur cuisine ou de leur salle de bains.

Le directeur financier, Richard McPhail, a déclaré lors d'une interview accordée à CNBC que l'entreprise n'avait pas bénéficié de l'accélération de la demande attendue au cours du second semestre de l'année en raison de la baisse des taux d'intérêt et des taux hypothécaires.

Néanmoins, les ventes de 41,35 milliards de dollars ont dépassé les attentes de 41,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 3,74 dollars, contre des estimations de 3,84 dollars.