Home Depot-Prévisions de ventes et de bénéfice 2026 inférieures aux attentes

Home Depot HD.N a annoncé mardi des prévisions de croissance des ventes comparables et de bénéfice pour 2026 inférieures aux attentes des analystes, avec le ralentissement des achats destinés à des petits projets de bricolage et de la demande d'articles coûteux.

L'action perdait 1,6% en avant-Bourse après la présentation de ces nouvelles perspectives, à l'occasion de la première journée investisseurs du détaillant en deux ans.

Home Depot prévoit une croissance des ventes à magasin comparable comprise dans une fourchette de 0,0% ("stable") à 2% en 2026, alors que les analystes tablaient en moyenne sur +2,34% selon les données de LSEG.

Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 0,0% et 4%, tandis que les analystes attendaient +5,6%.

Malgré la pression liée à la baisse des dépenses de rénovations, la diminution du nombre de gros projets et les turbulences sur la demande de logements aux Etats-Unis, le directeur financier de Home Depot Richard McPhail a déclaré mardi prévoir une croissance plus rapide que celle de son marché l'année prochaine.

"Nous pensons que les pressions sur le marché de l'immobilier vont se corriger et permettre au marché de l'amélioration de l'habitat de croître plus rapidement que l'économie en général", a-t-il ajouté.

Home Depot, dont l'action a perdu environ 10% de sa valeur cette année, emploie environ 470.000 personnes dans 2.356 magasins de détail et plus de 1.200 points de vente SRS répartis dans les 50 États américains.

(Rédigé par Savyata Mishra in Bangalore ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)