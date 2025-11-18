 Aller au contenu principal
Home Depot plus pessimiste pour sa rentabilité annuelle
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 13:33

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Home Depot indique réviser ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté en diminution d'environ 5% (en non plus de l'ordre de 2%) par rapport à celui de 15,24 dollars de 2024.

De même, la chaine de rénovation résidentielle n'attend plus qu'une marge d'exploitation de l'ordre de 13% (au lieu d'environ 13,4%), mais pour une croissance totale des revenus aux alentours de 3% (et non plus d'environ 2,8%).

Sur son 3e trimestre 2025, Home Depot a engrangé un BPA ajusté en repli de 1% à 3,74 USD, alors que les analystes l'espéraient en moyenne en légère progression, et malgré des revenus en croissance de 2,8% à 41,4 MdsUSD.

Cette croissance des revenus a néanmoins été essentiellement gonflée par la récente acquisition de GMS : en données comparables, ils n'ont augmenté que de 0,2% au niveau mondial et de 0,1% aux Etats-Unis.

'Nos résultats ont manqué nos anticipations principalement en raison du manque de tempêtes au 3e trimestre, ce qui a entraîné des pressions supérieures aux attentes dans certaines catégories', explique son PDG Ted Decker.

'De plus, si la demande sous-jacente est restée assez stable en rythme séquentiel, l'augmentation attendue de la demande ne s'est pas matérialisée', poursuit-il, incriminant l'incertitude des ménages et les pressions continues dans la construction.

Valeurs associées

HOME DEPOT
358,285 USD NYSE -1,14%
