Home Depot maintient ses prévisions annuelles, mais signale des hausses de prix "modestes" dues aux tarifs
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les ventes comparables aux États-Unis augmentent de 1,4 %, troisième trimestre consécutif de croissance

*

Chiffre d'affaires et bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations

*

La demande des entrepreneurs professionnels reste forte, selon le directeur financier Richard McPhail

*

Les actions de Home Depot gagnent 3 %, celles de Lowe's 2 %

(Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique post-résultats aux paragraphes 2, 11) par Savyata Mishra et Nicholas P. Brown

Le groupe Home Depot HD.N a maintenu ses prévisions annuelles intactes malgré des résultats trimestriels en demi-teinte mardi, mais a déclaré que certains produits pourraient subir de légères hausses de prix en raison des tarifs, après avoir précédemment suggéré qu'ils ne changeraient généralement pas.

La première chaîne américaine de magasins de bricolage mise sur le fait que les clients continueront à dépenser pour des projets d'entretien de moindre envergure et que la demande des entrepreneurs professionnels restera forte au cours du second semestre de l'année.

Il est moins évident de savoir quand le marché de l'immobilier américain, qui est au point mort, et les grands travaux de rénovation qui nécessitent un financement, commenceront à se redresser.

Home Depot, qui s'approvisionne à plus de 50 % aux États-Unis, a déclaré qu'il y aurait des hausses de prix modestes pour certains produits importés qui font actuellement l'objet de tarifs douaniers plus élevés que ce qu'elle avait prévu en mai, lorsque l'entreprise a déclaré à qu'elle "maintiendrait généralement" ses prix mais que certains articles pourraient disparaître des rayons.

"Il y aura un mouvement modeste des prix dans certaines catégories, mais il ne sera pas généralisé", a déclaré le directeur financier Richard McPhail lors d'une conférence téléphonique mardi.

Les actions de Home Depot ont augmenté de près de 3 % dans les échanges de l'après-midi, ce qui a fait grimper l'indice Dow Jones des valeurs sûres. Lowe's LOW.N , qui doit publier ses résultats trimestriels mercredi, a augmenté d'environ 2 %.

LES PERSPECTIVES DE L'IMMOBILIER S'ASSOMBRISSENT

Les résultats de Home Depot marquent le début d'une semaine de résultats très surveillée pour les détaillants à grande surface, y compris Walmart WMT.N et Target TGT.N , qui montreront comment les consommateurs font face à l'augmentation des coûts et à la détérioration de l'environnement économique.

L'un des principaux vents contraires pour Home Depot est un marché du logement américain qui connaît des baisses historiques de chiffre d'affaires, ce qui, selon le directeur général Richard McPhail, pourrait commencer à se résorber à mesure que le déficit fédéral se réduit. Mais les perspectives restent floues.

Un indicateur de l'état d'esprit des constructeurs de logements américains a chuté de manière inattendue en août, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de deux ans et demi. Les mises en chantier de maisons individuelles , qui représentent l'essentiel de la construction de logements, ont augmenté en juillet.

L'incertitude économique décourage également les consommateurs de se lancer dans de grands projets nécessitant un financement, mais les dirigeants ont exprimé leur optimisme quant à la baisse des taux d'intérêt - attendue dans le courant de l'année - qui pourrait commencer à débloquer ces travaux.

"Nous sondons nos clients [entrepreneurs professionnels] tous les trimestres, et ils nous disent que leurs clients reportent des projets, et non qu'ils les annulent", a déclaré Richard McPhail. "La demande de travaux d'amélioration de l'habitat persiste."

Les opérateurs estiment que la Réserve fédérale pourrait réduire les coûts d'emprunt de 50 points de base au total cette année. La première baisse pouvant avoir lieu en septembre.

Home Depot, dont le siège est à Atlanta, a investi massivement dans sa chaîne d'approvisionnement et ses capacités de traitement des commandes afin d'accélérer les livraisons le jour même et le lendemain. Il a également élargi rapidement son portefeuille de produits destinés aux clients professionnels à forte valeur ajoutée grâce à des acquisitions telles que SRS Distribution et GMS.

Les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 1,4 % au deuxième trimestre, marquant ainsi le troisième trimestre consécutif de croissance, et ont été stimulées par une forte performance en juillet en raison d'un temps plus chaud.

"Nous pensons que le consommateur continue à être sélectif dans son approche des catégories discrétionnaires", a déclaré Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group.

Pour faire face aux pressions tarifaires, l'entreprise a réduit ses activités promotionnelles dans certaines catégories de jardinage plus petites au cours du trimestre, ont déclaré les dirigeants lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

Home Depot a maintenu ses objectifs de ventes et de bénéfices pour l'exercice 2025. Il prévoit une croissance globale des ventes d'environ 2,8 % et un bénéfice par action ajusté en baisse de 2 % par rapport à l'année dernière.

L'entreprise a enregistré des ventes nettes de 45,28 milliards de dollars pour le trimestre clos le 3 août, contre 45,36 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté s'est élevé à 4,68 dollars par action, ce qui est inférieur aux attentes de 4,71 dollars.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

