Home Depot: le rachat de GMS est officialisé information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 16:14









(CercleFinance.com) - Le fournisseur américain de matériaux de construction GMS a officialisé ce lundi la signature d'un accord définitif en vue de son rachat par SRS Distribution, une filiale de Home Depot, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 5,5 milliards de dollars, dette incluse.



Selon les termes de l'accord, SRS va lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions en circulation de GMS au prix de 110 dollars par action, soit une prime de 36% par rapport au cours du 18 juin, la date précédant l'apparition des premières rumeurs ayant évoqué l'opération.



Ce rachat doit permettre à SRS d'élargir son portefeuille de produits destinés aux professionnels du bâtiment, en intégrant les panneaux muraux, plafonds et charpentes métalliques distribués par GMS.



Créé en 1971, GMS exploite un réseau d'environ 320 centres de distribution et environ 100 centres de vente, de location et d'entretien d'outils aux Etats-Unis et au Canada.



Le directeur général de GMS, John C. Turner Jr., ainsi que l'équipe dirigeante actuelle, resteront en poste au sein de l'organisation SRS.



La finalisation de l'opération est prévue d'ici la fin de l'exercice fiscal en cours de Home Depot, c'est-à-dire avant le 31 janvier 2026.





Valeurs associées HOME DEPOT 365,160 USD NYSE -0,86%