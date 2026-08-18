Home Depot-Le CA au T2 dépasse les attentes avec la demande pour les petits travaux

Home Depot HD.N a dépassé mardi les attentes de Wall Street sur ses ventes au deuxième trimestre, la demande soutenue pour les petits projets de réparation et d'entretien ayant compensé le ralentissement du marché immobilier américain.

La première chaîne mondiale de magasins de bricolage a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 47,86 milliards de dollars (41,35 milliards d'euros), tandis que les analystes tablaient sur 47,27 milliards, selon les données compilées par LSEG.

Home Depot a bénéficié du maintien de taux d’intérêt élevés, qui ont incité les propriétaires à se tourner vers de plus petits projets d'entretien, comme les travaux de peinture ou l'aménagement des jardins.

La crise prolongée du marché immobilier américain reste le principal frein pour le secteur de la rénovation. Les espoirs d’une reprise cette année ont été tempérés, les craintes liées à l’accessibilité financière dissuadant les acheteurs potentiels.

Le groupe a maintenu ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfice, ajoutant s'attendre à ce que des remboursements de droits de douane compensent l'impact de la hausse plus forte que prévu des coûts du carburant et d'autres intrants.

Home Depot table sur un chiffre d’affaires annuel comparable stable ou en hausse de 2% environ, et sur un bénéfice par action ajusté stable ou en hausse de 4% environ.

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore, version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)