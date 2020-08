Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Home Depot grimpe en bourse après des ventes au deuxième trimestre supérieures aux attentes Reuters • 18/08/2020 à 13:33









HOME DEPOT GRIMPE EN BOURSE APRÈS DES VENTES AU DEUXIÈME TRIMESTRE SUPÉRIEURES AUX ATTENTES (Reuters) - Home Depot a publié mardi des ventes à magasins comparables supérieures aux attentes au titre du deuxième trimestre, les consommateurs, confinés chez eux par la pandémie de coronavirus, ayant nettement augmenté leurs dépenses consacrées bricolage et à l'aménagement intérieur. A Wall Street, l'action du numéro un américain des magasins de bricolage grimpait de 2,6% avant l'ouverture du marché. Les ventes à magasins comparables de Home Depot ont bondi de 23,4% sur le trimestre, une progression plus de deux fois supérieure à celle attendue par les analystes, qui tablaient sur +10,5% selon les données Refinitiv. Au total le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 38,1 milliards de dollars alors que le marché l'attendait à 34,53 milliards seulement. Le bénéfice net trimestriel a quant lui augmenté de 24,5% à 4,33 milliards de dollars (3,64 milliards d'euros), soit 4,02 dollars par action, malgré des dépenses supplémentaires de 480 millions de dollars pour indemniser les employés ayant travaillé dans les magasins et les entrepôts pendant la crise sanitaire. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 3,71 dollars par action selon les données IBES de Refinitiv. Home Depot et son concurrent Lowe's, qui doit publier ses résultats mercredi, font partie des quelques entreprises gagnantes depuis le début du confinement en mars. Les analystes estiment qu'avec un marché du logement américain qui reste robuste par rapport à l'économie en général, les consommateurs continueront à investir dans l'entretien et l'aménagement de leur domicile. (Uday Sampath à Bangalore, version française Kate Entringer, édité par Marc Angrand)

