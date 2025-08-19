 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Home Depot fait un peu moins bien que prévu
information fournie par AOF 19/08/2025 à 14:21

(AOF) - Home Depot a dévoilé des comptes trimestriels un peu moins bons que prévu. Au deuxième trimestre de l’exercice 2025, le distributeur de produits de bricolage a dégagé un bénéfice net de 4,551 milliards de dollars, contre 4,561 milliards de dollars un an plus tôt. Par action, le bénéfice ajusté et dilué non-GAAP a atteint 4,68 dollars, contre 4,67 dollars au deuxième trimestre 2024, mais les analystes tablaient sur une progression à 4,72 dollars.

Parallèlement, le chiffre d'affaires s'est élevé à 45,277 milliards de dollars, en hausse de 4,9%, mais les intervenants s'attendaient à un peu mieux avec des ventes de 45,44 milliards de dollars.

Pour la suite de l'exercice, Home Depot a confirmé ses objectifs financiers annuels. Le groupe vise une croissance de ses revenus totaux d'environ 2,8 %, dont +1% en comparable, une marge brute de 33,4% et un bénéfice par action dilué et ajusté en baisse de près de 2% par rapport aux 15,24 dollars atteints en 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

